الأرصاد تكشف موعد انحسار هطول الأمطار

الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وستكون الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن مع ساعات ما بعد ظهر اليوم تضعف تدريجياً فرصة هطول الأمطار، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.



وأضافت أن الأجواء ليلا ستكون ضبابية وباردة بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

