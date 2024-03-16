آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري -

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تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وفق الأرصاد الجوية.وقالت الارصاد في نشرتها اليومية ان الأجواء باردة في أغلب المناطق ، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.وحذرت من احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر و احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.