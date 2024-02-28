الأربعاء 28-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وفيات الاربعاء 28/ 2/ 2024

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

الأرصاد: أجواء باردة في أغلب المناطق

قناة إسرائيلية تكشف "مسودة" لصفقة تبادل مع حماس

حريق ضخم في مصنع للبلاستيك في الخليل

الاحتلال يكشف عن مقتل ضابط برتبة رائد بغزة

سرايا القدس: قصفنا عسقلان وغلاف غزة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً من كلية الحرب الجوية الأمريكية

توجيه من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان

كتائب القسام : هذا ما رصدناه مساء الثلاثاء

الأربعاء، 28-02-2024 06:15 ص

الأرصاد: أجواء باردة في أغلب المناطق

برد


الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الأربعاء، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق ليلا، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.


الخميس، تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الجمعة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

تطورات الحالة الجوية وطقس يوم الاربعاء

1120192822927607566034

مرتفع جوي سيبيري يؤثر على الأردن

رعد2

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة

3

الارصاد : امطار رعدية في طريقها الى المملكة - تحذيرات

ابراج السادس

أعلى من معدلاتها العامة .. ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

1

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

أخبار متعلقة
1

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الرعدية القادمة للمملكة

الوكيل نهار

الحالة الجوية في المملكة اليوم الأحد

44

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

ابراج السادس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

شتاه

الأرصاد: أجواء باردة وهطول زخات من المطر بين الحين والآخر

البلد

الأرصاد: ارتفاع على درجات الحرارة في المملكة اليوم