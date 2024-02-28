الأرصاد: أجواء باردة في أغلب المناطق

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق الأربعاء، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق ليلا، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.



الخميس، تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الجمعة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

