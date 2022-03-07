أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، و معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــــــــلاً: الأجواء أكثر برودة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



