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الإثنين، 07-03-2022 06:10 ص

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل نهار


الوكيل الإخباري - انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، و معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــــــــلاً:  الأجواء أكثر برودة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



 




 

 


 

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