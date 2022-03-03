الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 11:51 ص

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي في المملكة

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الوكيل الإخباري - حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، ويتوقع أثناء النهار في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية ولفترة محدودة، أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً وقد يصحبها الرعد، كما يحتمل أن تمتد الهطولات الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 80 كم/س، تثير الغبار في العديد من المناطق، وتشكل العواصف الغبارية في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً في بعض المناطق.

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خليج العقبة:
الأجواء باردة نسبياً نهاراً وباردة ليلاً، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية نشطة السرعة، تثير الغبار أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً بسبب العواصف الترابية في جنوب وشرق المملكة.
- خطر تشكل السيول أثناء النهار في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية. 


- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.
- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر.


أما غداً الجمعة :


الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتدريجياً مع ساعات الظهيرة تميل الأجواء الى الاستقرار، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار تثير الغبار في مناطق البادية.


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.



 




 

 


 

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