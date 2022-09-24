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السبت، 24-09-2022 06:12 ص

أجواء خريفية لطيفة الحرارة اليوم

الخريف 5


الوكيل الإخباري - انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليـــــــــلاً: الأجواء رطبة ومائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة  فوق المرتفعات الجبلية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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