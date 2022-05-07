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السبت، 07-05-2022 06:14 ص

أجواء ربيعية في أغلب مناطق المملكة اليوم

البلد


الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها اقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 4-6 ) درجات، الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق ، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــــــــــلاً:   الأجواء باردة في أغلب المناطق، لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً ولطيفة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الأجزاء الشرقية من المملكة.


 




 

 


 

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