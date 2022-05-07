أجواء ربيعية في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها اقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 4-6 ) درجات، الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق ، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــــــــــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً ولطيفة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الأجزاء الشرقية من المملكة.