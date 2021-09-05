الأحد 05-09-2021
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الأحد، 05-09-2021 07:14 ص

أجواء صيفية عادية الأحد

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الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة ، الأحد ، ضمن معدلاتها الاعتيادية؛ وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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