أجواء صيفية معتدلة الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليـــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تتحول احياناً الى جنوبية ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- احتمال تدنى مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.