أجواء صيفية معتدلة اليوم الإثنين

الوكيل الإخباري - تسود أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.