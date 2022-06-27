الإثنين 27-06-2022
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الإثنين، 27-06-2022 06:07 ص

أجواء صيفية معتدلة اليوم الإثنين

الوكيل نهار


الوكيل الإخباري - تسود أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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