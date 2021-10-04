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أجواء لطيفة الحرارة الاثنين

الإثنين، 04-10-2021 07:48 ص

أجواء لطيفة الحرارة الاثنين

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الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة الاثنين حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، معتدلة في مناطق البادية والسهول، وحارة نسبياَ في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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