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الأربعاء، 28-06-2023 09:23 ص

أول أيام عيد الأضحى .. أجواء صيفية في المملكة

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء الأربعاء، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة.اضافة اعلان



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 32 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15 وفي مرتفعات الشراة 28 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 19، وفي مناطق السهول 31 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 25، وفي البحر الميت 38 - 24، وفي خليج العقبة 39 - 25 درجة مئوية.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتبقى الأجواء الجمعة، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ويطرأ السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



 




 

 


 

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