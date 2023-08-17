اخر تطورات الموجة الحارة جداً في المملكة

الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الاجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ومن عدم ترك الأطفال وكبار السن في داخل المركبات المغلقة ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.