الثلاثاء 02-05-2023
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الثلاثاء، 02-05-2023 06:28 ص

ارتفاع درجات الحرارة في المملكة اليوم

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة،  الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .


التحذيرات ليوم الثلاثاء :
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب  فوق المرتفعات الجبلية العالية


 




 

 


 

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