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الثلاثاء، 28-06-2022 06:09 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في ساعات الصباح الباكر والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


 




 

 


 

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