ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليـــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.