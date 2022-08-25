الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

25 إصابة إثر تصادم حافلة ركاب وشاحنة في تركيا

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

وفاة طفلة إثر سقوطها ببركة سباحة في الزرقاء

وفاة وإصابتان بمشاجرة في جرش

الامن العام : وفاة سيدة بمشاجرة في عمّان

تكريم النزلاء الناجحين بالتوجيهي في الجويدة

مشهد صادم في لبنان .. مسنة تتعرض للضرب على يد ابنتها - فيديو

يوم مفتوح في قرى الأطفال بإربد

مطالبة بعفو عن مخالفات السير بالاردن بشكل فوري

الخميس، 25-08-2022 06:11 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

الأردن نهار


الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


ليـــــــــلاً:  الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202223182552179660565

راصد جوي : أجواء حارة جداً في الاردن اعتباراً من هذا الموعد

8202291031597856493

حالة الطقس المتوقعة ليومي الأربعاء والخميس

الأردن نهار

أجواء صيفية في أغلب المناطق اليوم

82022418162511769812

تفاصيل اطول موجة حارة ستؤثر على الاردن هذا الصيف

82022216137355186223

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

حرارة5

أجواء صيفية عادية في المملكة اليوم

أخبار متعلقة
الوكيل خاص

أجواء صيفية معتدلة في المملكة الأحد

82022913056601802224

موجة حارة تعبر أرجاء المملكة في هذا الموعد

ابراج السادس

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

درجة حراره

تعمق تأثير موجة الحر في المملكة اليوم

عمان 5

انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأحد

aWRnJgSQ2QoNFHR6ktBQYPcfxhWz3Ww1eM0t5Uqr

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة السبت