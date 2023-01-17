الثلاثاء 17-01-2023
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الثلاثاء، 17-01-2023 06:12 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

حالة الطقس (صحو)


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة،  والرياح شرقية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم الثلاثاء
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجنوبية العالية وأجزاء من البادية.


 




 

 


 

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