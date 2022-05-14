درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات في المملكة

الوكيل الإخباري - نهــــار يوم السبت تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (7-9) درجات مئوية، لذا تسود أجواء جافة وحارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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ليــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في شرق المملكة.



أما في خليج العقبة تكون الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتحول أحياناً إلى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات ليوم السبت :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة.



- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة في الأغوار والعقبة.

أما غداً الأحد يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتعود حول معدلاتها العامة، الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



التحذيرات ليوم الاحد :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

