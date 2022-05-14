السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تجارة عمان: 32.123 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

مراكز فحص كورونا طيلة الأسبوع - أسماء

الضمان يوضح حول حقيقة زيادة رواتب متقاعدي المُبكر 30 ديناراً

الجامعة الأردنية تعلن فترة التسجيل للفصل الصيفي اعتبارا من الأحد

نقابة صالونات التجميل: وافدون يمارسون المهنة و"عمالة الشنطة" تنتشر

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات في المملكة

واشنطن بوست: بايدن أكد على دور الأردن في الوصاية على المقدسات بالقدس

بعد الإعصار.. عربة ذهبية غامضة تظهر على الساحل الهندي

ارتفاع أسعار النفط عالميا

السبت، 14-05-2022 11:09 ص

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات في المملكة

ةةة


الوكيل الإخباري - نهــــار يوم السبت تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (7-9) درجات مئوية، لذا تسود أجواء جافة وحارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

اضافة اعلان


ليــــــلاً:  الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في شرق المملكة.


أما في خليج العقبة تكون الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتحول أحياناً إلى جنوبية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات ليوم السبت :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة.


- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة في الأغوار والعقبة.
أما غداً الأحد  يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتعود حول معدلاتها العامة، الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


التحذيرات ليوم الاحد : 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شمس

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اليوم - تفاصيل

820212673718235667946

كتلة حارة تؤثر على الأردن السبت والأحد

4202221213432999433672

الارصاد : موجة حارة تؤثر على الاردن وتحذير من ضربات الشمس

52022761420761786581

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

البلد

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم

52022964459458759777

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

أخبار متعلقة
عمان

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

غبار

المملكة تتأثر تدريجياً اليوم بمنخفض البحر الأحمر - تفاصيل

ابراج السادس

انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

خخ

أجواء حارة ومغبرة وجافة في أغلب المناطق اليوم

ن

تطورات المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على المملكة

ه

كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على المملكة اليوم