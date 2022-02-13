ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المملكة

الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلا لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-4) درجات مئوية، الأجواء مشمسة باردة نسبياً في أغلب المناطق، و معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى غربية.

اضافة اعلان



ليـــــــلاً:أجواء باردة جدا في أغلب المناطق وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:

الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.