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الأحد، 13-02-2022 05:54 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المملكة

شجرة


الوكيل الإخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلا لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-4) درجات مئوية، الأجواء مشمسة باردة نسبياً في أغلب المناطق، و معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى غربية.

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ليـــــــلاً:أجواء باردة جدا في أغلب المناطق وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.  


 




 

 


 

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