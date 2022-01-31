الأرصاد : حالة عدم استقرار جوي اليوم الاثنين

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الاثنين، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن متفرقة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من الثلج ولفترة قصيرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية، بحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

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ووفق التقرير تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق الثلاثاء، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من الشمال والوسط، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها بقليل، وتكون الأجواء مشمسة بوجه عام، وبقائها باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

