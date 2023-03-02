ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة الخميس

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية؛ الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في مناطق البادية أحياناً



التحذيرات ليوم الخميس:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل خاصة في مناطق البادية.

