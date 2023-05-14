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الأحد، 14-05-2023 06:07 ص

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم

عمان 1


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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 ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


أما يوم الاثنين  نهاراً:  ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.


  ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة


 




 

 


 

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