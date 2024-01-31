آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاربعاء باردة جداً، وغائمة جزئياً ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن تهطل زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا أكثر برودة وغائمة جزئيا مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الجنوبية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر حدوث الانجماد أثناء ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من المناطق البادية .

