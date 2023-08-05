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السبت، 05-08-2023 06:08 ص

الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

حررر


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت وتكون الاجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية .

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وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية  ان الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة


وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة واحتمال تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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