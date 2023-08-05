الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت وتكون الاجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية .

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وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة واحتمال تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

