الأرصاد: المنخفض الجوي عدل الموسم المطري بنسب (2% – 22%)

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، إن المملكة تأثرت خلال اليومين الماضيين بمنخفض جوي تمركز جنوب جزيرة قبرص أدى إلى هطول الأمطار في كافة مناطق المملكة كانت غزيرة على فترات في أغلب المناطق أدت الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

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وقد تركزت الهطولات المطرية في المناطق الجنوبية والتي كانت الأشد غزارة في الهطولات المطرية، حيث سجلت محطة رصد الشوبك أعلى مجموع مطري خلال هذا المنخفض بلغ 67.9 ملم والذي يشكل ما نسبته 28% من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد الربة بمجموع مطري بلغ 32.1 ملم، فيما سجلت محطة رصد السلط أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى بلغ 48.2 ملم والذي يشكل ما نسبته 9% من معدلها الموسمي العام.



وأضاف آل خطاب بأنه من الجدير بالذكر أن أمطار فترة المربعانية تشكل عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي المطري العام في اغلب مناطق المملكة، فيما يحقق الأسبوع الأول من فترة المربعانية ما نسبته 4% من المعدل الموسمي العام، وقد حققت مجاميع الأمطار في المناطق الجنوبية خلال الأسبوع الأول من مربعانية هذا الموسم 28% من معدلها الموسمي المطري العام، فيما حققت في باقي مناطق المملكة ما نسبته (3%-10%) من معدلاتها الموسمية المطرية العامة.



ومع نهاية هذا المنخفض أفاد آل خطاب بأن نسب الأمطار لاتزال في بعض مناطق المملكة للموسم المطري 2022/2023 وحتى صباح 27/12/2022 دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من الموسم المطري باستثناء المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية والتي كانت فيها مجاميع الأمطار اعلى من معدلاتها العامة، فيما كان الأداء المطري في المناطق الشمالية بما فيها الاغوار الشمالية ضعيفاً.



والرسم البياني يبين وضع الموسم المطري حتى تاريخ 27/12/2022 في أغلب مناطق المملكة:



