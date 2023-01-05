الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 06:10 ص

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم

الشتاء


الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة ؛ الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق دائرة الارصاد الجوية .

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ليلا: أجواء باردة جدا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات ليوم الخميس
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في العديد من المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

 


 




 

 


 

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