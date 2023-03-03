الأرصاد: انقلاب على حالة الطقس يومي الجمعة والسبت

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة تسود اجواء لطيفة في المناطق الجبلية والسهول، بينما تستمر دافئة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية مما يؤدي الى تدنى مدى الرؤية الافقية.

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ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة



التحذيرات ليوم الجمعة:

-- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية وقد تنعدم احيانا على الطرق الصحراوية.



اما يوم السبت نهاراً: تستمر الاجواء لطيفة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق الباديه.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، والرياح جنوبية خفيفة السرعة

