الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بعمان

الوكيل الاخباري -

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حذرت ادارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب في فترات الليل وغدا صباحا فوق المرتفعات الجبلية والمناطق الشمالية والوسطى واجزاء من مناطق البادية.وقال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد ال خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، ان بعض المناطق في العاصمة عمان مثل مرج الحمام وطريق المطار وبعض المرتفعات الشمالية، تشهد تشكلا للضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر اثناء قيادة المركبات حفاظًا على سلامتهم.وفيما يتعلق بالمنخفض الجوي أوضح ال خطاب، ان المنخفض انتهى، والأجواء ستكون مستقرة خلال الايام المقبلة لكافة مناطق المملكة، وتكون الأجواء لطيفة بوجه عام.