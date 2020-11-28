السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 02:27 م

4 تحذيرات من الأرصاد للأردنيين

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الوكيل الاخباري - تحذر ادارة الارصاد الجوية هذه الليلة من  : 
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 ⚠ خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.

⚠خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

⚠احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

⚠خطر تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

وتكون الأجواء هذه الليلة باردة بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأه لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في الأنحاء الشرقية من المملكة

 هذا ومن المتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة ان يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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