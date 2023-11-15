الارصاد : امطار رعدية غزيرة على هذه المناطق اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة.



ويحتمل أن تكون هذه الزخات في البادية الشمالية الشرقية غزيرة أحيانا، ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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