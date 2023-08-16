الأرصاد تكشف عن تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء

الوكيل الاخباري -

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تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، وتستمر الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية .وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الأجواء ليلا ستكون لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة."أما في خليج العقبة الأجواء حارة جداً مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج." وفق الأرصادوحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية .