الخميس 09-02-2023
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الخميس، 09-02-2023 02:44 م

الأرصاد تكشف كميات الأمطار خلال 72 ساعة

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الوكيل الإخباري - أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن كميات الأمطار خلال الساعات الــــ72 الماضية في محطة الجامعة الأردنية بلغت مجموع مطري 125 ملم.

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وأوضحت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الخميس أن المجاميع المطرية بلغت في محطة السلط 116.5، حدائق الحسين 113.5، وسط البلد 102.5، إربد 93، مادبا 90.4، رأس منيف 85.0، القويسمة 83.5، مطار عمان المدني 69.0، الجبيهة 67.5، مطار الملكة علياء 45.7، الزرقاء 42.4، دير علا 40.3، الربة 37.3، وادي الريان 33.9، الباقورة 33.8، الرمثا 33.0، جرش 31.5، المفرق 29.5، الظليل 27.0، الطفيلة 26.1، الغباوي 21.1، الشوبك 6.7، القطرانة 5.7، غور الصافي 3.1، الصفاوي 3.0.

 




 

 


 

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