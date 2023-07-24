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الإثنين، 24-07-2023 06:00 ص

الأرصاد تكشف مدى استمرار موجة الحر في الأردن

حر33


الوكيل الاخباري - يبقى الأردن الاثنين، ضمن الموجة الحارة نتيجةً لاستمرار تأثر المنطقة بالكتلة الهوائية الحارة والجافة، حيث تسود أجواء حارة في أغلب المناطق، فيما تكون حارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب إدارة الأرصاد الجوية تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق ليلا، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء، مع بقاء الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


تبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول الأربعاء، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

 


 




 

 


 

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