الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 10-04-2023 07:36 م

الأرصاد تكشف موعد انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب موعد انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة في هذه الأثناء.

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وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إنه من المتوقع انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم الاثنين، لافتا إلى أن فرصة هطول الأمطار تضعف وتخف سرعة الرياح.

 

وأضاف أن الأردن يتأثر بحالة من الاضطراب الجوي وكتلة هوائية باردة ومنخفض جوي اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ويستمر حتى يوم الخميس المقبل على أن يتعمق بعد غد الأربعاء.

 

وأشار إلى الطقس يميل إلى الاستقرار مع نهاية الأسبوع الحالي.

 

وكانت حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري، وخطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة.

 

كما حذرت الأرصاد من خطر حدوث العواصف الرعدية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية.

 




 

 


 

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