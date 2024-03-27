الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

العفو العام أمام "قانونية الأعيان" اليوم

شهيد في جنين والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قباطية

بعد إعلان حماس .. من هو رجل الظل الذي أكد الاحتلال اغتياله

زوارق الاحتلال تقصف شاطئ بحر مخيم النصيرات

الاحتلال يقتحم مستشفى ناصر ويعتقل كوادر طبية ونازحين

وفيات الاربعاء 27/ 3/ 2024

الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة متوقع تسجيلها اليوم في المملكة

إصابة شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال بجنين

اسـتشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بجنين

"القسام" تعلن مواصلة التصدي لقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء

الأربعاء، 27-03-2024 05:56 ص

الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة متوقع تسجيلها اليوم في المملكة

حر3


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


ونوهت أن درجات الحرارة في عمان ستصل إلى 23 درجة مئوية و في الأغوار والعقبة إلى 30 درجة مئوية اليوم .


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
000

مستجدات حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار القادمة للمملكة

ttttttt

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة يوم الاربعاء

حر33

مدير الأرصاد يكشف عن إنقلاب حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة ليومين

حرارة5

الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة تصلها المملكة اليوم

55

شابات عجلون تحتفل بذكرى معركة الكرامة ويوم الام

88

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وامطار رعدية في هذا الموعد

أخبار متعلقة
32024718320906858854

الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

شتاء2

الأرصاد: زخات مطر متفرقة على هذه المناطق

طقس

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

ابراج السادس

الحالة الجوية في المملكة اليوم الاثنين

ابراج السادس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

1100

تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس يوم الخميس