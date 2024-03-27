الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة متوقع تسجيلها اليوم في المملكة

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ونوهت أن درجات الحرارة في عمان ستصل إلى 23 درجة مئوية و في الأغوار والعقبة إلى 30 درجة مئوية اليوم .



وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.