الأرصاد: درجات الحرارة في المملكة أعلى من المعدل بـ 5 درجات

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الاثنين بشكل ملموس، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الاثنين :

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

