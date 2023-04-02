الأحد 02-04-2023
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بلدية المزار تفصل 18 خطاً كهربائياً معتديا على البلدية
جامعة آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للطلبة الماليزيين
انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية شباب الزرقاء
ولي العهد : اللهم إنك قدرت لنا إتمام العمرة
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أخبار الشركات
"تجربة رائعة" مع عروض رمضان الحصرية من المركزية لكزس
كابيتال بنك يتبرع بـ40 سلة رمضانية لصالح أسر في محافظة المفرق
الهيئة العامة للبنك العربي تقر توزيع 25% أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022
الحج بـ 2750 دينار فقط مع شركة البلد الأمين
كورونا
كورونا
موريتانيا تلغي إجراءات كورونا الخاصة بالمسافرين
اختبار يمكن أن يميز الفرق بين 'كوفيد-19' والإنفلونزا في 10 ثوان!