الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للغبار في ساعات ما بعد ظهر اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الأربعاء لتسجل درجة الحرارة العظمى أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية ، الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر تثير للغبار أحيانا في ساعات ما بعد الظهر وفق دائرة الارصاد الجوية .

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ليلاً: الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناَ في مناطق البادية.



التحذيرات ليوم الاربعاء :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات ما بعد الظهر بسبب الغبار في مناطق البادية.