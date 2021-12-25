السبت 25-12-2021
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السبت، 25-12-2021 04:12 م

الاردنيون على موعد مع الثلوج .. منخفض قطبي يقترب

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية ان الحالة الجوية نهاية الشهر الحالي ستشهد فعاليات جوية تتخللها المزيد من الامطار والاجواء الباردة .

واشار عقل في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الاسبوع الاول من العام القادم من المرجح ان يشهد تطورات جوية تؤدي الى نشاط جوي بارد من اصول قطبية يؤدي الى تساقط الثلوج في المملكة .

وحول الفترة التي من الممكن تشهد تساقطاً للثلوج بين عقل ان الاسبوع الاول من العام القادم الاكثر فرصاً لتساقط الثلوج ، مؤكداً انه يتم مراقبة التطورات الجوية والتي ستكون اكثر وضوحاً خلال الايام القادمة . 

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