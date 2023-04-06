الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 06-04-2023 01:35 ص

الارصاد : ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الجمعة

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الوكيل الاخباري -  يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الجمعة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي( 4-5 ) درجات مئوية، الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، و حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراً إلى جنوبية غربية نشطة السرعة على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة  مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الجمعة:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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