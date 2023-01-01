الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاثنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في مناطق عدة من المملكة ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق المتوقع أن تشهد هطولا للأمطار ، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة.



وتبقى المملكة يوم الاثنين تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض آخر على الحرارة، الأجواء باردة في العديد من المناطق وغائمة جزئيا الى غائمة احيانا، ويتوقع سقوط زخات من المطر في اجزاء من المناطق الجنوبية تكون غزيرة في ساعات الصباح مصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد، و تمتد الامطار احيانا الى بعض المناطق الوسطى والشرقية، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين 50-60كم/س مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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