الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

محافظ الكرك يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين والمقيمين من روابط وهمية احتيالية

تعليق الدراسة في مكة ومحافظاتها بسبب الاحوال الجوية

عجلون: فعاليات تطالب بتوفير مواقف للسيارات بمستشفى الإيمان الحكومي

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

حقيقة فيديو تساقط الثلج على الحرم ومكة لأول مرة بالتاريخ !

تعطيل دوام كلية معان الجامعيّة بسبب الظروف الجوية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مناطق غرب إربد

الكشف عن عدد حالات كورونا التي تتلقى العلاج في المستشفيات بالأردن

38 ألف طالب يستكملون تقديم امتحانات التكميلية غدا

الأحد، 01-01-2023 04:55 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

1220223117194833502378


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاثنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في مناطق عدة من المملكة ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق المتوقع أن تشهد هطولا للأمطار ، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة. 

وتبقى المملكة يوم الاثنين تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض آخر على الحرارة، الأجواء باردة في العديد من المناطق وغائمة جزئيا الى غائمة احيانا، ويتوقع سقوط زخات من المطر في اجزاء من المناطق الجنوبية تكون غزيرة في ساعات الصباح مصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد، و تمتد الامطار احيانا الى بعض المناطق الوسطى والشرقية، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين 50-60كم/س مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202224164822388625836

تحول مفاجئ بحالة طقس الاردن ..امطار غزيرة وتحذير من السيول

منخفض2

الأرصاد تحذر من تطورات الحالة الجوية مساء اليوم - تفاصيل

منخفض

حالة من عدم الاستقرار الجوي وامطار غزيرة تؤثر على المملكة اليوم

11202225114239544465005

تحذير من السيول في الاردن غداً الاحد

1220222162313671577105

الارصاد : انقلاب على الطقس وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

مطر 1

الأرصاد تتوقع هطول أمطار في عدة مناطق اليوم

أخبار متعلقة
wwww

الارصاد تكشف الحالة الجوية وفرص تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

122022146818808742086

انقلاب بحالة الطقس وامطار وبرق ورعد .. الارصاد : خذوا تحذيراتنا بجدية !

1120222514304540269134

الارصاد الجوية تحذر من السيول غداً الاربعاء

1220226183034214472396

الارصاد توضح حول عودة المنخفضات الجوية الى الاردن

11202226172826767127307

استقرار على الأجواء خلال الأيام القادمة ومؤشرات لعودة الامطار منتصف الشهر

1220226162332654286061

عودة الامطار الغزيرة إلى المملكة في هذا الموعد