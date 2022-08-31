الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً مابين شمالية شرقية الى شمالية غربية.



🔺 التحذيرات :

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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