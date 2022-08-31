الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

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وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

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ورشة حول الأرشفة والتوثيق في الأردن وفلسطين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

بحث التعاون العلمي بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومحمد السادس المغربية

الأربعاء، 31-08-2022 05:34 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

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الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً مابين شمالية شرقية الى شمالية غربية.

🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.
-  احتمال  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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