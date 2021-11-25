الارصاد الجوية تنشر تفاصيل حالة الطقس بعطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الاخباري - كشف مدير ادارة الارصاد الجوية رائد ال خطاب انه ستسود المملكة في عطلة نهاية الاسبوع يوم غدا الجمعة وبعد غد السبت أجواء مستقرة ومشمسة اغلب الاوقات ومن المتوقع ان تسجل الحرارة اعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت .



حيث تكون لطيفة نهارا في أغلب مناطق المملكة بينما تكون باردة نسبيا ليلا وفي ساعات الصباح بينما تميل الاجواء للدفىء نهارا في العقبة والبحر الميت .



ونتيجة ارتفاع الرطوبة فوق الجبال العالية في ساعات الصباح الباكر سوف يتشكل لفترات وجيزة ضباب فوق القمم .

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