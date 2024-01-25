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الارصاد : انقلاب على حالة الطقس ومنخفض قبرصي اعتبارا من هذا الموعد

الارصاد : ثلوج على هذه المرتفعات يوم الجمعة

الخميس، 25-01-2024 06:29 م

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس ومنخفض قبرصي اعتبارا من هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الجمعة بكتلة هوائية أكثر برودة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي عميق يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود اجواء عاصفة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد في بعض المناطق، مع تحذير عالي من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة مصحوبة بهبات قوية قد تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة.

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التحذيرات:
- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب و الغيوم ا لمنخفضة الملامسة لسطح الارض وغزارة الأمطار.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها التي قد تتجاوز سرعتها حاجز 65كم/ساعة .
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة على الطرق الصحراوية.

 

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