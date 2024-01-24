الارصاد : منخفض جوي جديد وثلوج على هذه المرتفعات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض على الحرارة، الأجواء باردة وغائمة وماطرة بإذن الله في اغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحيانا، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت

اضافة اعلان



ووفق ادارة الارصاد الجوية تبقى المملكة يوم السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، أجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق الى 65كم/ساعة .



وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول الامطار تدريجيا في كافة المناطق .