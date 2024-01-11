منخفض جوي جديد في طريقه الى الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان أن الحالة الجوية في المملكة ستتجدد يوم الأحد القادم بحيث تعود الأجواء باردة.

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وأكدت أن الهطولات المطرية ستستمر ليوم الاثنين مشيرة أن الأحوال الجوية الباردة ستنحسر مع مساء يوم الاثنين القادم.





ووفق الدائرة تكون الأجواء يوم الاحد باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة.



وتحذر الادارة يوم الاحد القادم من خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض ،خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.