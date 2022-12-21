الارصاد: بدء تأثير المنخفض الجوي القبرصي على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز جنوب قبرص، لذا يطراً انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم تدريجياً لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، وتسقط تدريجيا مع ساعات العصر الأمطار في شمال ووسط المملكة، تمتد لفترة قصيرة لتشمل أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، هذا ويحتمل في فترات المساء و ساعات الليل الأولى أن تكون الأمطار غزيرة في محافظات الشمال والوسط من المملكة قد يصحبها الرعد مع فرصة لتساقط حبات البرد أحيانا، ومع ساعات الليل المتأخرة تضعف فرصة هطول الأمطار، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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التحذيرات ليوم الاربعاء:

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل في شمال ووسط المملكة.

- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض .

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

