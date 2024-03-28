الارصاد تُحذر من طقس الجمعة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الجمعة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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وقالت ادارة الارصاد الجوية انه مع ساعات الظهيرة يوم غد الجمعة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة في المناطق الجنوبية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً .