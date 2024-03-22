كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة الجمعة - تفاصيل

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.