الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
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الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

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الأربعاء، 24-03-2021 07:35 م

الارصاد تحذر من طقس يوم الخميس

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الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة قليلاً، لتسجل أقل من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في شمال المملكة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط خاصة في الأجزاء الشرقية من المملكة مما يؤدي إلى إثارة في الغبار في  أجزاء من شرق وجنوب شرق المملكة .
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التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة .
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول زخات المطر.
- خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة للأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 




 

 


 

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